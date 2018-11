Moda: a fine novembre a Salerno l'Italian Fashion Talent Awards 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23, 24 e 25 novembre Salerno torna a essere il quartier generale degli stilisti emergenti con la nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards, il fashion talent Made in Salerno - organizzato dall’Associazione Ifta in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale - attraverso il presidente Fabio Pietrella, che ha creduto fortemente nella realizzazione di questa nuova edizione lavorando a stretto contatto con il founder di Ifta Roberto Jannelli - e con il patrocinio della Regione Campania e del comune di Salerno, il sostegno del Ministero dello Sviluppo e Camera di Commercio Salerno - che ormai da anni rappresenta un appuntamento irrinunciabile per tutti i giovani stilisti emergenti. Una giuria tecnica, con nomi di rilievo internazionale, è stata scelta per decretare il vincitore: il Cavalier Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda Italiana che sarà il presidente di giuria, e poi Michela Gattermayer, vicedirettore Centrale di Elle, Massimiliano Bizzi, fondatore e patron di White Milano, Mario Dell’ Oglio, presidente della Camera Italiana dei Buyer, l‘elegante e sofisticata stilista Raffaella Curiel e Gianni Molaro, stilista italiano avanguardista ed eclettico. Il tema scelto per quest’anno è "Anima perché" - come si legge nel manifesto culturale della nuova edizione – l’anima non ha tinte ed è mutevole. L’anima prende la forma che vogliamo ed ha mille volti. Proprio come l’assoluta libertà di un giovane che si approccia alla moda mettendo nei bozzetti che realizza tutto ciò che è e tutto ciò a cui aspira, nella speranza che questa promessa d’amore verso un settore economico e creativo importantissimo per l’economia italiana, diventi messaggio universale. (segue) (Ren)