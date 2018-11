Salerno: al via sabato la terza stagione concertistica dell'Orchestra Sinfonica Claudio Abbado

- L’intenso e struggente Intermezzo sinfonico della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni sabato sera (10 novembre 2018), alle ore 21, darà inizio al concerto organizzato dall’Orchestra Sinfonica di Salerno Claudio Abbado presieduta da Giovanni Di Lisa. Per questo appuntamento, che vuole essere una presentazione dell’imminente stagione concertistica, saranno i saloni del Circolo Canottieri di Salerno a trasformarsi per una sera in un teatro d’eccezione. A suonare sarà il trio composto da Ivan Antonio al pianoforte (direttore artistico e musicale dell’Ossca), Norma Ciervo al violoncello e Andrea Montella al violino. Due le voci: Anna Corvino (soprano) e Achille Del Giudice (tenore). Agli spettatori sarà proposto un viaggio tra le arie d’opera che hanno segnato il successo della tradizione italiana ma anche tra quei territori compositivi che ancora oggi rappresentano un riferimento. E così in scaletta sabato sera si potrà ascoltare insieme a “La donna è mobile” di Giuseppe Verdi, “Casta Diva” di Vincenzo Bellini, “Nessun Dorma” di Giacomo Puccini anche pezzi come “Granada” di Agustin Lara e “’O paese d’’o sole” di Libero Bovio. “L’Ossca ritorna a suonare con la passione e l’entusiasmo di sempre – ha spiegato il presidente Gianni Di Lisa – Il concerto di sabato sera vuole essere una presentazione in musica di quanto sarà proposta da novembre ad aprile. In due anni di concerti i musicisti ci hanno regalato emozioni straordinarie e successi incredibili. Oggi s’inizia a raccogliere i frutti di un progetto che punta lontano. Il punto fermo continuano ad essere per me i giovani talenti della nostra terra”. Dal 7 aprile 2016 – giorno in cui l’Ossca ha debuttato al teatro delle Arti di Salerno - sono stati tanti i concerti dell’Orchestra Sinfonica di Salerno “Claudio Abbado”. La Casina Vanvitelliana di Bacoli, La Basilica di Santa Maria in Aracoeli di Roma, l’Area Archeologica di Fratte, l’Anfiteatro Romano di Avella, l’Arena del Mare di Salerno, i Giardini di Villa Rufolo a Ravello, il Garten der Welt di Berlino sono alcune delle location che hanno ospitato la giovane orchestra diretta dal M° Ivan Antonio e voluta da Gianni Di Lisa. Sessanta sono i musicisti che compongono l’organico, l’età media è di 24 anni. Cinque sono le date della terza stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica di Salerno Claudio Abbado, diretta dal M° Ivan Antonio . Il concerto inaugurale ci sarà il prossimo 18 novembre al Duomo di Salerno, alle ore 20.15. In quest’occasione l’Ossca eseguirà la Sinfonia n.5 di Beethoven ed il Concerto per violino ed orchestra n.1 di Max Bruch per il quale ci sarà l’intervento del talentuoso Gennaro Cardaropoli. Il 27 dicembre, alle ore 20.30, l’Ossca calcherà le tavole del teatro Augusteo per un concerto lirico sinfonico. La prima data del 2019 sarà quella del 10 febbraio, seguita dal concerto in programma il 10 marzo. La stagione si chiuderà il 12 aprile 2019, alle ore 20.15, al Duomo di Salerno con l’esecuzione dello “Stabat Mater” di G.B. Pergolesi. (Ren)