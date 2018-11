Napoli: domani all'Università Parthenope convegno con Raffaele Cantone

- Domani, alle ore 9, nella sede di Palazzo Pacanowski, in via Parisi 13, a Napoli, si terrà il convegno promosso dall'Università Parthenope: "Dtrumenti e metodi per la lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione". Interverrà il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone.(Ren)