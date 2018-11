Bonifica Alveo Camaldoli: Amato (Pd), avviare gli interventi già finanziati

- "Bisogna avviare gli interventi già finanziati per la bonifica e la messa in sicurezza dell'Alveo dei Camaldoli, con questo intento ho depositato una mozione di indirizzo in Consiglio Regionale per impegnare la Giunta della Campania a programmare un intervento di pulizia straordinaria e a costituire un tavolo di lavoro interistituzionale per sbloccare e mettere a regime i cospicui interventi per le fogne e la sicurezza idraulica nell'area della costa di Licola fino alla foce del Lago Patria. Si tratta di opere per fogne e collettori, per oltre 24 milioni di euro, e per il risanamento idraulico per oltre 1,5 milioni di euro", è quanto ha dichiarato Enza Amato, consigliere regionale della Campania del Partito Democratico. "Contemporaneamente bisogna lavorare con tutti i Comuni e gli enti interessati per rafforzare le misure di contrasto agli scarichi illeciti e abusivi, di verifica degli interventi in itinere, di programmazione di nuovi interventi per ripristinare le funzioni idrauliche degli alvei e delle foci e per allacciare ai collettori i tratti di territorio scoperti. E' fondamentale un intervento straordinario di pulizia per prevenire fenomeni legati alle ripetersi di eventi meteo eccezionali", ha concluso l'esponente del Pd. (Ren)