Scuola: Delizia-Troise (UGL): su docenti tessili senza titolo intervenga Miur (2)

- Per Delizia “atteso che è oramai acclarato che solo il diploma di Perito Tessile può consentire ai laureati l’accesso alle graduatorie di questa materia, è evidente che l’insegnamento senza titolo, e questo vale anche per gli Itp della classe di concorso B018, nega il diritto all’insegnamento a chi è realmente abilitato ed ha sostenuto l’esame di Stato ed è quindi regolarmente iscritto all’Ordine professionale e, cosa altrettanto grave, lede, proprio per l’assenza di una specifica preparazione, il diritto degli studenti a conseguire le specifiche competenze”. “Si tratta di una situazione inaccettabile sulla quale è doveroso intervenire con rigore e tempestività”, ha aggiunto la segretaria regionale della UGL Scuola. “Anche perché, - conclude - a differenza dei dirigenti scolastici, che in caso di ricorso, magari davanti al giudice del lavoro, vengono assistiti gratuitamente dall’Avvocatura dello Stato, gli aspiranti docenti, spesso precari anche dal punto di vista economico, sono costretti ad affrontare spese legali non indifferenti”. (Ren)