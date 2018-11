Immobili: proteggersi da dissesto idrogeologico e sismico, convegno a Napoli

- Domani, giovedì 8 novembre alle ore 18, al Circolo Rari Nantes avrà luogo il convegno Acquisto e ristrutturazione immobiliare, opportunità fiscale e valorizzazione del patrimonio, organizzato e promosso da Federproprietà Napoli, l’associazione presieduta da Luciano Schifone che tutela la proprietà immobiliare. Tema del convegno, patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, dall’Ordine degli Architetti e di ACEN Associazione Costruttori, sarà la ristrutturazione degli appartamenti considerando l’urgenza di proteggere le nostre case dai rischi di dissesto idrogeologico, dal rischio sismico e dalla violenza degli eventi atmosferici che stanno sconvolgendo la nostra quotidianità. “Cercheremo di dare risposte a quanti vorrebbero proteggere le loro abitazioni ma non sanno a chi rivolgersi – ha detto Luciano Schifone. Non a caso abbiamo relatori come il Professor Aveta, Ordinario di Restauro Architettonico e l’ingegner Clemente, Presidente della Commissione Grandi Rischi dell’Enea e coordinatore della Task Force per l’emergenza sismica. Inoltre, i commercialisti risponderanno alle domande sulla parte finanziaria e i rappresentanti dell’istituto bancario risponderanno sui finanziamenti. Tengo a sottolineare che tutte le operazioni di ristrutturazione saranno favorite da bonus fiscali e da grosse facilitazioni da parte degli istituti di credito”.(Ren)