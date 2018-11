Napoli: Conservatorio San Pietro a Majella a rischio per perdite di acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina effettuato un sopralluogo da parte del presidente della Regione Vincenzo De Luca, in presenza del presidente del Conservatorio Antonio Palma e del direttore Carmine Santariello tra le stanze dell'antico Conservatorio di Napoli per verificare la situazione dopo la segnalazione di perdite d'acqua che rendono necessario un progetto di riqualifica dell'edificio. "Infiltrazioni d'acqua e secchi nel mezzo di una sala, scenari che mostrano una quotidianità precaria. Abbiamo toccato con mano il disagio di questi studenti che non possono vivere serenamente il proprio luogo di studio" ha commentato il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione cultura, Francesco Emilio Borrelli, presente questa mattina al sopralluogo, con il rappresentante sindacale dei docenti del Conservatorio, Carlo Mormile, mostrando attraverso materiale fotografico lo stato in cui versano le stanze del Conservatorio. "La Regione pur non avendo competenze nel Conservatorio sta lavorando per la formulazione di un progetto che possa mettere a disposizione dei fondi importanti per interventi completi e su più fronti. In primis, la ristrutturazione per la sicurezza degli ambienti. L'incontro di questa mattina ci ha portati in un edificio che è una perla, un luogo importantissimo per Napoli che da sempre ha un legame forte con il mondo musicale. Questo legame va rinsaldato investendo concretamente nella riqualifica dell'edificio e nella conservazione dei testi e degli strumenti antichi situati al suo interno" ha concluso il consigliere Borrelli.(Ren)