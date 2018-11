Innovazione: alla Reggia di Caserta l’evento Startup Grind su crowdfunding e digitale

- Venerdì 16 novembre, a partire dalle ore 15, presso le Reali Cavallerizze della Reggia di Caserta, sede del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana dop, si terrà l’evento di Startup Grind Caserta, il chapter della community promossa e supportata da Google for Enterpreuner per educare, ispirare e connettere gli imprenditori di tutto il mondo. L’iniziativa, realizzata in partnership con l’Asips, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Caserta, sarà dedicata “Come creare una community intorno al proprio brand”. Come trasformare i clienti in “fan”? Come interagire per scoprirne abitudini, i bisogni, i desideri e creare valore insieme? Dal posizionamento, all’individuazione della propria nicchia di mercato online, al tema dei contenuti da condividere, per progettare insieme prodotti e soluzioni innovative. Ne discuteranno, insieme al direttore di Startup Grind Caserta, Gianluca Abbruzzese, il presidente della Camera di Commercio di Caserta - Tommaso De Simone, Arianna De Pari e Flora Cicerone, digitalizzatrici di “Eccellenze in digitale”, il progetto promosso dalla Camera di Commercio di Caserta e Google per far conoscere strumenti e possibilità offerte dal digitale alle imprese,Vincenzo Piscitelli, founder della startup italo-americana Ludus Magnus Studio. La LMS, fondata 3 anni fa a Riverside in California, ha progettato board game innovativi insieme alla community di oltre 15.000 bakers, raccogliendo su Kickstarter, attraverso il crowdfunding, oltre 3 milioni di dollari. (Ren)