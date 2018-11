Casoria (Na): Ciaramella (Sbrurocratizzazione), è emergenza sicurezza

- “A seguito della lunga escalation di reati consumati a danno di cittadini inermi, della città di Casoria e comuni limitrofi, ho chiesto ed ottenuto l’intervento della Commissione Anticamorra e Beni confiscati della Regione Campania, e di questo ringrazio il presidente Carmine Mocerino per la sensibilità dimostrata. Infatti la Commissione, di cui sono componente, sarà presente venerdì prossimo 9 novembre, alle ore 12.00 nell’Aula consiliare del Comune di Casoria per ascoltare i cittadini, i Sindaci, le forze politiche locali e dell’Area a Nord di Napoli, i rappresentanti sindacali, le Associazioni, il mondo della scuola, al fine di individuare unitamente alle Istituzioni Locali le opportune iniziative utili a restituire serenità e sicurezza ai cittadini dell’Area a Nord di Napoli. Sarà presente all’incontro l’assessore alla Legalità e sicurezza della Regione Campania, il dr. Franco Roberti, già Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e Don Tonino Palmese, presidente della fondazione Polis. Saranno presenti anche i vertici delle Forze dell’Ordine Locali e provinciali. Non ci arrendiamo di fronte alla prepotenza della delinquenza comune ed organizzata, sicuri che solo l’unità di intenti tra politica, Istituzioni, Forze dell’ordine, e Forze sociali possa contribuire a combattere e sconfiggere ogni forma di criminalità e delinquenza”. Lo ha detto la consigliera regionale Maria Antonietta Ciaramella,vice- presidente Commissione regionale Sbrurocratizzazione.(Ren)