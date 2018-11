Moda: a fine novembre a Salerno l'Italian Fashion Talent Awards 2018 (2)

- Sono oltre mille i bozzetti e le richieste di partecipazione pervenuti alla segreteria organizzativa dell’evento che, con l’ausilio di una commissione dedicata e specializzata, ha valutato tutti gli elaborati pervenuti scegliendo i cento stilisti che avranno accesso al contest. Come ogni anno, ogni stilista avrà una modella a disposizione con la quale studiare ogni minimo dettaglio dell’uscita in passerella attraverso la quale proverà ad aggiudicarsi il supporto organizzativo ed economico utile a realizzare un’anteprima della propria collezione. La nuova edizione degli Italian Fashion Talent Awards – la cui direzione artistica è sempre affidata a Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione - non si esaurirà con le immancabili cene di gala e con l’attesissimo fashion show finale che incoronerà lo stilista emergente dell’anno ma dedicherà un’intera giornata alla formazione tra argomenti strettamente connessi alla moda e workshop su competenze legate al web, alla comunicazione e alle soft skills. Sempre nel corso della stessa giornata, gli stilisti e le aziende del settore moda del territorio, saranno protagonisti del Meet&Match ed incontri B2B “Italian style”, con buyer internazionali e grandi nomi del panorama fashion nazionale, voluti e organizzati da Confartigianato Salerno con l’obiettivo di attivare scambi proficui in ottica creativa e commerciale, ma anche di proseguire nella costruzione della rete di relazioni, iniziata due anni fa, che vedrà la città di Salerno sempre più al centro del dibattito nazionale sui temi della moda e ancor più attiva nell’ambito del relativo indotto economico. (segue) (Ren)