Violenza donne: arrestato uomo nel casertano per aver aggredito l'ex moglie

- I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aversa (Ce), hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, C.V., 41 anni, residente a Trentola Ducenta nel casertano. I militari dell’Arma intervenuti su richiesta dell’ex coniuge dell’uomo, lo hanno trovato in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Lo stesso, allo scopo di sottrarsi a controllo, ha ingaggiato una breve colluttazione con i carabinieri, ma è stato subito bloccato. C.V., infatti, aveva poco prima minacciato ed aggredito l’ex moglie per futili motivi. Così come riferito dalla donna l’episodio è solo uno dei reiterati maltrattamenti subiti e, di fatto, già denunciati. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione della competente autorità giudiziaria.(Ren)