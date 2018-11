Caserta: sabato a San Leucio in scena "Le ore dorate" di Michele Pagano

- Sabato 10 novembre, alle 21, sul palcoscenico di Officina Teatro a San Leucio, in provincia di Caserta, andrà in scena "Le ore dorate" di Michele Pagano, con Francesco Ruggiero e Davide Guerriero. Lo spettacolo intende riprendere quell'amore mai raccontato fra il giovane Salvador Dalì e Federico Garcia Lorca, per il quale, dal loro primo incontro all'università, divenne subito "il mio amico meraviglioso". Due menti geniali, ribelli, capaci di un'immaginazione che scavalca le pretese di un'epoca; due anime inquiete, che si riconoscono in un'amicizia durevole e feconda, lontana dalle consuetudini della società borghese. Quando sono lontani si scrivono: ed è un'intensa corrispondenza, profumata di letteratura e di ricordi, che rende gelosa la moglie di Dalì. Poi scoppiò la guerra civile spagnola e Lorca, socialista e omosessuale, venne arrestato e fucilato. Da quel momento Dalì non racconterà più nulla del suo sodalizio con "mi amigo Lorca". Lo spettacolo, prodotto da Officina Teatro, sarà replicato domenica 11 novembre, alle ore 19.00.(Ren)