Asia Bibi: de Magistris, deve poter raggiungere l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Asia Bibi deve poter raggiungere l'Italia e vivere dove ritiene più opportuno per la sicurezza propria e per quella della sua famiglia. L'Occidente, l'Europa e l'Italia che conosciamo e che ogni giorno costruiamo sono figlie di una cultura capace di accogliere e di dare asilo ai cittadini del mondo, capace di relazionarsi a tutte le identità e confessioni che costituiscono la storia delle donne e degli uomini. Soprattutto siamo figli di una morale che ripudia le guerre e che crede nella condivisione e nella crescita dei diritti". Così, in un post su Facebook, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. (Ren)