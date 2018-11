Campania: domani l'inaugurazione dello Spazio Lavoro all'Interporto di Nola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 8 novembre, alle ore 10, presso l' Interporto di Nola (Na), alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca, sarà inaugurato lo Spazio Lavoro. L’obiettivo è quello di creare un progetto pilota per assicurare alle aziende una interlocuzione più diretta e ravvicinata, che unita al lavoro dei centri per l'impiego, rafforzi il link con il tessuto produttivo della Regione. "La Campania - ha sottolineato l'assessore regionale al Lavoro e alle Risorse umane Sonia Palmeri - ha già avviato da giugno 2018 il potenziamento dei centri per l'impiego, assumendo 561 dipendenti ex provinciali ed ha stanziato 16,5 milioni di euro per investimenti tecnologici, formazione personale e sviluppo reti informatiche". "Il distretto produttivo Interporto - Cis di Nola - ha aggiunto - è una delle realtà produttive più importanti della nostra regione. Occupa una superficie di 3 milioni di mq e ospita più di 500 aziende, per un totale di circa 6500 addetti. Si tratta quindi di un distretto industriale del terziario avanzato dove si integrano tutte le fasi della filiera logistica/distributiva ed ogni tipo di servizio, da quelli ai trasporti, ai servizi di sistema e i servizi alle aziende e alle persone. Il giro d’affari delle aziende ospitate rappresenta circa il 12% del Pil regionale così come certificato dalla Banca d’Italia". (segue) (Ren)