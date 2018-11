Casal di Principe (Ce): arrestati due latitanti rumeni accusati di tentato omicidio

- I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, in provincia di Caserta, hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dal tribunale di Suceava (Romania) nei confronti di Lucan Mihai, 35 anni, e Iosup Vasile Andrei,23 anni, entrambi rumeni e domiciliati a Casal di Principe. I due sono ritenuti responsabili di tentato omicidio, reato commesso in Romania il 15 settembre 2018. I militari dell’Arma, a seguito di immediate indagini, hanno individuato i rumeni bloccandoli nell’abitazione in loro uso. I due sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria. (Ren)