Napoli: ultimo weekend per visitare mostra “Carta Bianca a Museo Capodimonte (2)

- Dieci sale nelle quali ogni “curatore” ha avuto “carta bianca” per scegliere da una a dieci opere tra le 47mila che formano la collezione di Capodimonte. I dieci curatori hanno potuto immaginare in libertà assoluta l’allestimento e proporre una propria interpretazione; con l’unico obbligo di argomentare la loro scelta e il senso della loro sala/mostra. Ogni sala/mostra è raccontata in una video-intervista, agibile attraverso un’applicazione scaricabile dal cellulare scannerizzando le fotografie dei curatori poste all’ingresso di ogni sala. Il Museo di Capodimonte, così, ha inaugurato un ciclo di esposizioni che sfida il principio costitutivo del museo, proponendolo non più come entità statica e immobile, presunta lezione magistrale, immobile nel tempo, ma come luogo di libertà, di creatività, di potenziale espressivo, di vivace diversità della conoscenza e del gusto. Gli ideatori della mostra hanno coinvolto in modo diretto il pubblico chiedendo a ciascun visitatore di diventare ‘undicesimo curatore’ di Carta Bianca immaginando la propria sala-mostra, fotografando dieci opere della collezione del Museo e Real Bosco di Capodimonte e partecipando al contest #LamiaCartaBianca sul profilo Instagram del Museo. (Ren)