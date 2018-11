Lavoro: Di Scala (Fi), gravi ritardi per attestato dopo corsi di formazione

- "L'assessore alla Formazione della Regione Campania, oggi assente in audizione, spieghi a chi ha frequentato e superato corsi di formazione i motivi per i quali non riesce ad ottenerne il titolo. La sua presenza, oggi in audizione, poteva chiarire le misteriose ragione per le quali bisogna attendere per avere un'attestazione necessaria all'apertura di esercizi commerciali o per partecipare a concorsi. Ai tempi della semplificazione e delle industria 4.0 in Campania stiamo assistendo ad un vero e proprio ritorno al passato, con il blocco degli accreditamenti e la perdita di fiducia dei giovani imprenditori del comparto. Le ultime riforme, ci vedono sull'orlo del baratro, doveva essere la svolta, il passo finale di un lungo percorso che dovevano portare la Campania alla trasparenza e alla legalità nel comparto della formazione professionale." A denunciarlo è stata la Consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della Commissione Sburocratizzazione, Maria Grazia Di Scala a margine dell'ennesima audizione sul tema della formazione. "Sono tantissime le criticità sollevate dalle sigle presenti al tavolo, le quali denunciavano anche i metodi di scelta dei componenti delle Commissioni d'esame, che dovrebbe avvenire attraverso un software programmato per garantirne la rotazione, mentre pare che le nomine avvengano a totale discrezione dall'assessorato - ha proseguito Di Scala –. E’ forte il dubbio che gli attestati rilasciati in seguito alla nuova riforma regionale, oltre 10 mila, possano essere affetti da nullità, poiché la composizione delle commissioni di esame non rispettarebbe la normativa nazionale e evidenziato da quanti hanno proposto ricorso e la cui decisione da parte del Consiglio di Stato è prossima" ha concluso la presidente della Commissione speciale Sburocratizzazione.(Ren)