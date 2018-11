Infermieri: Borrelli (Verdi), ancora espulsi al concorso indetto dal Cardarelli

- Due nuovi espulsi nella sessione pomeridiana del concorso per infermieri indetto dal Cardarelli. Un primo fermo precedente all'inizio della prova, tentava di accedere con un telefono nascosto. Il secondo è stato allontanato dopo aver individuato un telefono tra i fogli della prova mentre cercava di copiare. "Creare dei precedenti è un ottimo modo per dissuadere nuovi truffatori dal tentare di fare lo stesso. Ottimo lavoro da parte dell'organizzazione nel fermare ed allontanare chi cerca di far passare un messaggio sbagliato: non serve essere furbi per farcela, ma con una preparazione e uno studio alle spalle. Non ci dev'essere spazio per queste persone nel nostro sistema sanitario, ma solo a chi avanza per meritocrazia" ha commentato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli in merito alla vicenda.(Ren)