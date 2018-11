Infanzia: a Sant’Agata dei Goti (BN) al via ‘Teatro a merenda’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il laboratorio di Ecoteatro e Merenda ‘Teatro a merenda’, a cura di Giorgia Guarino, prende il via sabato 10 novembre a Sant’Agata dei Goti (BN) con una poetessa ed un attore di Boston, per mescolare teatro, natura, poesia, inglese e, naturalmente, una merenda made in America. Quando nel 2012 è nato il Casale delle Arti, il luogo che è diventato casa di passanti che qui per qualche tempo si sono fermati, spazio di incontro tra persone con differenti culture, che lavorano, cucinano, creano, mangiano, esplorano, dormono, vivono insieme, l'idea era quella di un Ecoteatro, un luogo in cui poter far teatro in relazione, in relazione con il proprio ritmo interno e quello degli altri in un ambiente in cui è la Natura che domina. Sull'idea di Ecoteatro è nato il laboratorio, rivolto ai bambini ed ai ragazzi, cuccioli in cui il seme è ricoperto da una corazza ancora facilmente scalfibile, bisognosa di stimoli per germogliare.(Ren)