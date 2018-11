Mare: venerdì a Napoli un workshop sulla salvaguardia del litorale costiero

- Venerdì 9 novembre, alle ore 16, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, nell'ambito degli Stati Generali del Mare, si terrà un workshop dal titolo "Strategie e percorsi 'comuni' per la salvaguardia del litorale costiero in chiave ambientale e di fruibilità", organizzato dalla delegata al Mare del comune di Napoli Daniela Villani. L'incontro intende "evidenziare che Napoli e la Campania - è scritto in una nota di Villani - dispongono di eccellenze uniche, competenze e capacità, e in questa ottica sono necessari obiettivi e azioni comuni da perseguire in maniera corale. I '5 passi per la Campania' al fine di tutelare l'ambiente e la risorsa mare come bene primario". (Ren)