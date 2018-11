Teatro: domani a Napoli in scena "I casi sono due" di Armando Curcio con Gigi Savoia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda è ambientata nella Napoli degli anni '40, in casa del barone Ottavio Del Duca e della moglie Aspasia. I due coniugi vanno d'accordo ma le loro giornate, pur senza screzi, procedono mestamente verso la vecchiaia, senza la consolazione di un figlio, di un erede, che non hanno potuto avere. La baronessa sublima l'istinto materno nelle esagerate attenzioni verso il vecchio cane; il barone invece somatizza la frustrazione in una serie di malattie psicosomatiche. Finché si decide a rintracciare un figlio illegittimo, nato dalla fugace relazione con una cantante. Quando l'improbabile investigatore contattato dal barone dichiara di aver scoperto l'identità del ragazzo le cose sembrano cambiare, ma la situazione prende subito una piega inattesa: diverse circostanze e coincidenze indicano che l'erede è il cuoco di casa Del Duca, Vincenzo Esposito, bugiardo matricolato e furbone patentato, che si trova così improvvisamente elevato al rango di baronetto. A completare la Compagnia in scena al Teatro Totò , gli attori Alessandra D'Ambrosio, Anna D'Auria, Salvatore Felaco, Carmine Iannone, Marco Lanzuise, Diamante Martone e Francesco Ruotolo. Le scene sono di Marco Comune, i costumi di Vincenzo Canzanella ed il disegno luci di Peppe Sabatino. (Ren)