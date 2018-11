Campania: domani l'inaugurazione dello Spazio Lavoro all'Interporto di Nola (2)

- "Saranno assicurati i servizi specialistici di consulenza sui principali programmi di politiche attive del lavoro nazionali e regionali, di promozione e consulenza su forme contrattuali, incentivi e credito agevolato finalizzati all’occupazione, inoltre la rilevazione dei fabbisogni formativi e occupazionali, la promozione e l'attivazione di ogni forma di tirocini", ha informato Palmeri, sottolineando che "una attenzione particolare sarà dedicata alla consulenza in materia di inserimento lavorativo delle categorie protette ed alla creazione di nuove imprese per giovani fino a 35 anni con le misure di Garanzia Giovani e di Resto al Sud". Nell’occasione sarà distribuita la guida pratica alle assunzioni dei disabili, anche in lingua braille, primo esempio del genere in Italia di strumento agile che accompagna i datori di lavoro all'assolvimento dell'obbligo senza incorrere in sanzioni. L’iniziativa dell’apertura dello Spazio Lavoro della Regione Campania è stata possibile anche grazie alla collaborazione istituzionale con il presidente dell’ Interporto di Nola Giuseppe Maiello che ha messo a disposizione gratuitamente locali ed attrezzature, in cui presteranno servizio dipendenti dei centri per l'impiego e che vedrà la presenza programmata di esperti di Invitalia per la consulenza in materia di creazione di nuove imprese e di consulenti dell’Ente nazionale del Microcredito. (Ren)