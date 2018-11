Coldiretti: Gennarino Masiello rieletto vice presidente nazionale

- "Ci attendono nuove sfide per il consolidamento di un modello vincente di agricoltura e di cibo made in Italy, sano tracciato e garantito, che Coldiretti ha fortemente voluto costruire". Gennarino Masiello ha salutato così la sua rielezione a vice presidente nazionale della Coldiretti. L'Assemblea nazionale ha eletto questa mattina a Roma i nuovi vertici nazionali dell'organizzazione, come previsto dallo statuto. Masiello affiancherà il nuovo presidente nazionale Ettore Prandini. "Ringrazio il presidente uscente Moncalvo – ha sottolineato Masiello – per i cinque anni di intenso lavoro e di grandi conquiste. Coldiretti dimostra ancora una volta di essere capace di esprimere il meglio della classe dirigente di questo Paese. Ettore saprà proseguire il percorso tracciato, aggiungendo la sua passione, le sue competenze e la sua visione maturata in una regione importante come la Lombardia. Il mio impegno continua con rinnovato entusiasmo in un'organizzazione che ha dimostrato di essere punto di riferimento per l'Italia, con il senso di responsabilità di una forza sociale che ha saputo andare oltre la rappresentanza del mondo agricolo, aprendo un dialogo diretto con i cittadini e mettendo al centro l'interesse nazionale, la qualità della vita, la sostenibilità ambientale". (segue) (Ren)