Ospedale del Mare: Castellone (M5S), salvare Polo materno infantile è salvare vite umane (2)

- “Nel corso di un’ispezione con la consigliera regionale Valeria Ciarambino – ha ricordato Castellone - ho avuto modo di constatare in prima persona l’importanza dell’investimento compiuto per realizzare un reparto avveniristico e all’avanguardia come il Polo Materno Infantile, dotato di un’area di degenza comprensiva di complesso operatorio ad essa dedicato, sale parto, terapia intensiva neonatale, neonatologia e lactarium. Non ha alcun senso distruggere tutto questo per realizzare la 13esima e inutile cardiochirurgia in Campania. Sposando anni di lotte dei nostri consiglieri regionali e le azioni recenti di noi parlamentari e impedendo lo smantellamento del Polo, il ministro Grillo renderà un servizio che consentirà di garantire la migliore assistenza per donne e neonati e di salvare vite umane in una regione come la Campania che detiene il triste primato in Italia per numero di morti per parto. Non si perda altro tempo, si apra questo reparto già fruibile da tempo e per la cui entrata in funzione si è atteso anche troppo”. (Ren)