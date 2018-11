Campania: i provvedimenti approvati dal consiglio regionale odierno

- Il consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza la Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 24 settembre 2018: “Rendiconto della gestione del Consiglio regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2017”, introdotto all’esame dell’Aula dal Questore alle finanze, Antonio Marciano, e riguardante la ricognizione delle risultanze contabili, finanziarie e patrimoniali della gestione dell’esercizio finanziario di riferimento, dalla quale emerge un avanzo di amministrazione, al 31 dicembre 2017, di 34.281.927,49 euro. A maggioranza, il consiglio ha approvato anche la delibera di Giunta regionale n. 528 del 7 agosto 2018. “Comune di Furore (SA) Realizzazione di un impianto sportivo – Variante al Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) dell’Area Sorrentino – Amalfitana, di cui alla l. r. 35/87”, introdotta all’esame dell’Aula dal Presidente della IV Commissione, Luca Cascone, per la realizzazione di un impianto sportivo Zip-line a scopo turistico-sportivo tra i Comuni di Furore e di Conca dei Marini mediante projetfinancing, come approvato dal Consiglio comunale di Furore in data 6 luglio 2017 con delibera n. 17. (segue) (Ren)