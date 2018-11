Campania: i provvedimenti approvati dal consiglio regionale odierno (2)

- Il parlamentino campano ha approvato all’unanimità il disegno di legge, introdotto dal presidente della II Commissione, Francesco Picarone, per l’esonero del pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti residenti nei comuni dell’isola d’Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017”; proposto dalla Giunta regionale, esso prevede che gli studenti universitari residenti nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario relativamente agli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019. Sul tema è intervenuto il capogruppo del M5S, Gennaro Saiello: “ci auguriamo che l’approvazione di questo disegno di legge sia solo l’inizio di un percorso per dare vita ad interventi a favore per l’isola d’Ischia e di una popolazione colpita dal terremoto, che vede il nostro movimento in campo con proposte volte a porre in essere agevolazioni per coloro che hanno perso la propria attività economica e, per questo obiettivo, abbiamo presentato alcuni emendamenti. Inoltre, abbiamo proposto un ampliamento della platea degli studenti beneficiari anche a coloro che risiedono negli altri comuni dell’isola”. “L’isola d’Ischia non ha bisogno solo di agevolazioni economiche ma di una vera ricostruzione, basata su una vera pianificazione, solo dopo si potrà parlare di condono che non è quello a cui tende Ischia, l’isola chiede una vera e seria pianificazione territoriale, un percorso che invito l’assessore all’urbanistica ad accelerare, anche tenuto conto che anche il maltempo sta provocando gravi danni e rischia di aggravare il dissesto idrogeologico”, ha sottolineato la consigliera Maria Grazia Di Scala (FI). “La Regione Campania è intervenuta tempestivamente per 741 famiglie rimaste senza casa, dimostrando concretezza ed efficacia, al di là della facile demagogia”, ha rimarcato la consigliera Maria Antonietta Ciaramella (Pd). (segue) (Ren)