Campania: incontro in Regione sull'Ospedale di Sant'Agata dei Goti

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca questa mattina ha incontrato il consigliere regionale Mino Mortaruolo per un'analisi delle questioni relative al presidio ospedaliero di Sant'Agata dei Goti. Dopo l'incontro, nel pomeriggio, si è svolta a Palazzo Santa Lucia una riunione con la struttura tecnica e la Direzione Salute alla presenza dei direttori generali dell'Azienda Sanitaria e dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, al termine della quale è stato deciso di congelare al momento la situazione. La Regione ha deciso di istituire nel presidio di Sant'Agata dei Goti un Pronto Soccorso in deroga quale zona disagiata, come prevede il d.m. n.70. Già in serata è stata inviata questa proposta al Ministero della Salute. La Regione ha sollecitato pertanto l'immediata approvazione della proposta della Regione Campania. Tale decisione risponde alle sollecitazioni pervenute dal Prefetto di Benevento relative alla situazione venutasi a creare sul territorio, e potrà contribuire a riportare serenità e tra l'altro evitare che il Vescovo di Cerreto Sannita sia distolto dalla sua attività pastorale. (Ren)