Futuro Remoto: progetto "Ri-generare moneta" dell'Università della Campania Vanvitelli

- Il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" sarà presente con il progetto "Ri-generare moneta" alla 32esima edizione di Futuro Remoto, che si terrà a Città della Scienza a Bagnoli dall'8 all'11 novembre. L'iniziativa è promossa dal prof. Massimo Rubino De Ritis, ordinario di diritto commerciale dell'ateneo. "Attraverso lo slogan 'il diritto commerciale incontra nuove tecnologie', presenteremo un'originale idea di sviluppo economico della Campania: un modello di crescita denominato 'Circuito Locale Elettronico Multilaterale per l'Area Sud (CLEMAS), con generazione e uso consapevole di moneta virtuale e tracciabilità delle negoziazioni mediante contabilità decentrata – ha detto il prof. Rubino - E' un sistema di scambio multilaterale che impiega la tecnologia delle monete virtuali, al fine di facilitare gli scambi commerciali in assenza di liquidità in valuta legale". (segue) (Ren)