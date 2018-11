Roghi: Borrelli (Verdi), a Marcianise e Santa Maria Capua Vetere strategia criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAC) e dei sindaci, si riunisce le Commissioni in modo congiunto Ambiente e Terra dei Fuochi per discutere degli incendi che hanno coinvolto diversi impianti per il trattamento dei rifiuti nel casertano nelle ultime settimane. Il Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola ha denunciato la matrice criminale e sistematica degli incendi che, anche se in attesa delle indagini da parte della magistratura, pare sarebbero improntati a fomentare paura e avversità per ogni tipo di impianto adibito a tale compito. "Temiamo che gli incendi abbiano, nella loro strategia, anche quella di incentivare la paura verso la realizzazione di nuovi impianti di compostaggio nella nostra Regione" ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. "Bisogna a tal proposito, portare avanti una campagna di sensibilizzazione al tema e non lasciare i cittadini in balia di questi eventi. In attesa di una militarizzazione delle strutture, come promesso dal Governo al fine di una sorveglianza continua, sui siti di Giugliano e Villa Literno, maggiormente sensibili, la Regione aumenterà la sorveglianza con vigilantes privati" ha continuato il consigliere Borrelli. "Controlli straordinari sono poi stati promossi sui campi limitrofi alle zone interessati dagli incendi per l'accertamento della quantità di diossina presente".(Ren)