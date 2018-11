Teatro: domani a Napoli in scena "I casi sono due" di Armando Curcio con Gigi Savoia

Domani, alle ore 21, al Teatro Totò di Napoli, andrà in scena la farsa "I casi sono due", capolavoro dell'autore, giornalista ed editore Armando Curcio. Presentata dall'attore Gigi Savoia che firma anche la regia e con la partecipazione di Renato De Rienzo, la messinscena scritta nel 1941, è stata resa celebre dall'interpretazione di Peppino De Filippo, che al protagonista di questa vicenda s'ispirò per il celebre personaggio di "Pappagone", creato per la trasmissione televisiva "Scala Reale". Un testo di macchietta farsesca efficace e senza cadute, che per solidità e assenza di pretese intellettuali fa pensare a certa scrittura teatrale anglosassone, capace di costruire meccanismi comici ad orologeria. La storia è un'ennesima rivisitazione del tema dell'agnizione, del riconoscimento, già caro a Plauto più di duemila anni fa e ripreso negli ultimi secoli da tantissimi drammaturghi e romanzieri: un padre cerca il figlio mai conosciuto, crede di averlo trovato, gli indizi lo conducono a un altro ragazzo, alla fine scopre con sollievo che il legame di sangue è con il primo.