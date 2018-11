Cultura: a Sassari e Alghero grande successo degli incontri culturali "Noi-Insieme" della Comunità Russofona in Sardegna

- Si sono svolti a Sassari e Alghero lo scorso 3 e 4 novembre gli incontri, saggi ed esibizioni degli allievi, operatori e animatori del progetto “Noi-Insieme!” Il progetto organizza attività culturali, artistiche, di aggregazione e di conoscenza reciproca della comunità immigrata russofona in Sardegna promosse dall'Associazione Cittadini del Mondo Onlus nell'ambito dei programmi sostenuti dalla LR 46/90 Regione Sardegna Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza. L'incontro di sabato 3 novembre si è svolto presso l'Associazione culturale Jazz Club Birdland di Sassari, partner del progetto che in questi anni ha sempre dato il suo sostegno a numerose attività culturali legate alla conoscenza delle tradizioni slave e dell'Europa orientale. L'appuntamento di Alghero domenica 4 novembre è stato ospitato nella Sala della Parrocchia Madonna Del Santo Rosario che ha dato il suo sostegno logistico all'iniziativa. (segue) (Com)