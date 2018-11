Cultura: a Sassari e Alghero grande successo degli incontri culturali "Noi-Insieme" della Comunità Russofona in Sardegna (3)

- Gli incontri hanno portato alla costituzione dei gruppi locali "Noi-Insieme Comunità Russofona in Sardegna" di Sassari e Alghero che fungeranno da punto di sostegno per alcune attività di aggregazione, fra i quali un ulteriore incontro e l'organizzazione del "Gran concerto per il Natale e Capodanno Ortodosso e d'Oriente" che quest'anno grazie a tali gruppi locali toccherà ben 4 città sarde: Iglesias, Alghero, Sassari e Cagliari. Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che numerosi e con calore ed entusiasmo hanno partecipato agli incontri, un grazie particolare, inoltre a Gabriele Solinas ed Eva Carboni del Birdland di Sassari e a don Franco Deiana direttore della Caritas di Alghero, don Leonardo Idili vice parroco del Madonna Del Santo Rosario di Alghero, e a monsignor Marco Lai direttore della Caritas di Cagliari, per aver creato le condizioni logistiche per la tenuta di questi bellissimi ed emozionanti incontri. In questi mesi è fortemente cresciuto l'interesse nelle varie cittadine della Sardegna per organizzare incontri con il progetto “Noi-Insieme!”, le prossime tappe in programma toccheranno Gonnesa e Oristano. (Com)