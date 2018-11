Associazioni: nasce Segni Napoletani

- Nasce "Segni Napoletani", showroom dedicato alla tradizione, all'arte, all'artigianato, alla cultura di Napoli". Verrà presentato, mercoledì 7 novembre alle ore 18,30 in via Manzoni n.213, su iniziativa di Massimo Iannitti e Maddalena Cozzolino che, con questa iniziativa, si propongono di riscoprire e valorizzare le immagini della tradizione, della leggenda e della scaramanzia napoletane, realizzandone quadri, pannelli, mattonelle, segnalibri ed altri oggetti artistici ed artigianali. "Segni Napoletani vuole diventare un punto di riferimento di tutti gli amanti di Napoli e della 'napoletanità', siano essi napoletani o turisti, per sottolineare la bellezza, la storia, l'arte, la cultura della nostra città, unica al mondo per le sue straordinarie eccellenze", ha spiegato Iannitti. (Ren)