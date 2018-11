Sant'Antimo: Treviglio (centrodestra), deluso anche da opposizione

- "Ieri la presunta maggioranza del sindaco Russo era con le spalle al muro ma l'opposizione ha commesso un grave errore politico: ha consentito alla maggioranza di dileguarsi per poi potersi ripresentare dopodomani come se nulla fosse accaduto". Lo ha affermato Innocenzo Treviglio, consigliere comunale di opposizione di centrodestra del comune di Sant'Antimo. "Sono deluso: ieri avremmo dovuto essere in aula, avremmo dovuto certificare l'inesistenza della maggioranza e, prima ancora, avremmo dovuto rispedire al mittente, cioè al presidente del Consiglio comunale, quella comunicazione informale che ha consentito ai pochi reduci della maggioranza di Aurelio Russo di evitare una documentata, clamorosa figuraccia", ha spiegato Treviglio. "Così non è stato e mi auguro che di questo l'opposizione faccia ammenda: è evidente che rispetto alla reale possibilità di liberare Sant'Antimo dalla morsa di Russo, family e company ci vuole ben altra grinta", ha concluso l'esponente di centrodestra. (Ren)