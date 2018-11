Carceri: Sud Protagonista, petizione per chiudere Poggioreale (2)

- "Il carcere di Poggioreale contravviene a tutte le norme italiane ed europee a causa delle condizioni disumane in cui versano i detenuti, che compromettono la stessa funzione rieducativa della pena", ha aggiunto Ferrandino che ha ricordato: "nel 2016 l'allora Ministro della Giustizia, Orlando, per evitare altre condanne, attivò le procedure per la vendita del carcere di Poggioreale alla Cassa Depositi e Prestiti, procedure che si sono "arenate" senza alcun valido motivo, e delle quali chiediamo la riattivazione". "A fronte di una capienza di 1659 posti, le presenze di detenuti, a Poggioreale, arrivano fino a 2400 detenuti e quasi mai al di sotto dei 2000 e, pertanto, regna una grave condizione di sovraffollamento;quotidianamente si effettuano oltre 400 colloqui, che vedono l'accesso di oltre mille familiari in spazi limitati, che creano grandi difficoltà ai parenti dei detenuti e al lavoro della Polizia Penitenziaria", ha aggiunto Ioia, sottolineando che "solo nel 2018 si sono verificati nel carcere di Poggioreale ben cinque suicidi e che nel 2017 gli agenti di Polizia Penitenziaria hanno sventato almeno 70 suicidi. Inoltre – ha aggiunto - l'assistenza sanitaria risulta fortemente carente, non soltanto per le disfunzioni organizzative dovute alla gestione sanitaria territoriale, ma anche per la oggettiva impossibilità a dedicare i già risicati spazi a reparti sanitari debitamente attrezzati e assistiti". "Con la petizione, proponiamo anche di riconvertire la metà del carcere di Poggioreale in carcere/ museo, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti attraverso apposite cooperative di ex detenuti - ha spiegato Arzillo - ciò non solo al fine di renderlo polo attrattivo nell'ambito di un progetto di rilancio e riqualificazione dell'intera area di Poggioreale, ma anche per favorire opportunità occupazionali per gli ex detenuti. Infatti, il reinserimento sociale e lavorativo di coloro che hanno pagato il proprio conto con la giustizia è, insieme con la rieducazione, l'altro obiettivo fondamentale della pena sul quale bisogna puntare attraverso lo strumento delle cooperative di ex detenuti e favorendo concrete opportunità di lavoro". (Ren)