Caserta: a Piedimonte Matese Coldiretti organizza Capodanno del contadino (3)

- "Abbiamo immaginato un percorso di eccellenze – ha spiegato Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania – che restituisca ai giovani il senso di una tradizione di grande valore, non solo per l'agricoltura. La Fiera di San Martino era un'occasione di confronto, un momento di sintesi di una comunità che ruotava intorno all'economia agricola. I cambiamenti e i vincoli burocratici hanno finito per farla scomparire o per trasformarla in un evento diverso. Crediamo che l'inversione di tendenza in agricoltura, con un forte ritorno dei giovani e con il nuovo ruolo che la produzione del cibo ha acquisito nella società, abbia bisogno di essere accompagnata dal recupero delle tradizioni, anche se con un approccio nuovo e moderno". La Fiera di San Martino cade in occasione della festa del Santo, l'11 novembre. San Martino, vescovo di Tours nel IV secolo, è uno dei santi più celebri fin dal Medioevo perché a lui sono connessi tanti detti, proverbi, riti, usanze e tradizioni gastronomiche in molti luoghi dell'Europa. (segue) (Ren)