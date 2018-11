Cinema: Cortodino, prende il via ottava edizione Festival dedicato a sociale (2)

- "Ringrazio di cuore l'associazione Esseoesse e l'organizzazione di Cortodino per la disponibilità a collaborare con l'Ente Nazionale Sordi – ha detto il presidente dell'ENS Campania Lepore – E' una bella occasione per dimostrare alla popolazione sorda che c'è una accessibilità perché i film saranno sottotitolati. Sono molte le difficoltà che si incontrano nella vita di tutti i giorni. Questo evento rappresenta un primo passo verso un'accessibilità più ampia". "Sono soddisfatto perché non solo la città di Torre Annunziata ma l'intero territorio vesuviano sta riconoscendo l'importanza culturale ed economica dell'iniziativa – ha sottolineato Filippo Germano, presidente di Essoesse - Mi auguro che l'impegno profuso nel progetto "Andiamo insieme al cinema" possa produrre presto i risultati sperati, riuscendo ad offrire ai non udenti la possibilità di usufruire, come tutti, delle sale cinematografiche. Altra novità di questa edizione è la formula "kermesse" che in pochi giorni contiene un programma ricco di eventi ed ospiti. La cultura è l'unica opportunità a cui può aggrapparsi un territorio bello ma, per certi versi, ancora infelice". Nel corso della "settimana del cinema" a Torre Annunziata previsti sette "Incontri d'autore" e due masterclass, una di animazione e una dedicata alla fotografia. Il 12 novembre poi, nel Teatro Politeama, la serata finale con le premiazioni e ospiti d'eccezione. "Sono molto emozionata di partecipare a Cortodino – le parole della produttrice Carlotta Bolognini, presidente di giuria -. Mio padre è venuto diverse volte a Torre Annunziata ed ogni volta tornava a casa con il sorriso. Essere all'ottava edizione del festival e dare un premio a nome di mio padre Manolo Bolognini è un onore immenso". (segue) (Ren)