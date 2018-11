Ospedale del Mare: Castellone (M5S), salvare Polo materno infantile è salvare vite umane

- “Smantellare il Polo Materno Infantile progettato per l’Ospedale del Mare, dove insistono tutte le specialità e le discipline per trattare casi complessi, è un assurdo che non poteva non incontrare le resistenze del nostro ministero. Se un reparto che abbina l’assistenza pediatrica e infantile alla ginecologia e all’ostetricia è stato programmato in un Dea di II Livello, dove poter gestire tutte le emergenze di una donna in gravidanza, è solo perché quella è e deve essere la sua collocazione naturale. La volontà di De Luca di trasferirlo in un nosocomio obsoleto come il Loreto Mare, dove non sono garantiti gli standard di sicurezza per un Polo di questa importanza, era stata già soppiantata dalle valutazioni dei tecnici di ministeri di Salute ed Economia. Casi di emorragia post partum da placenta previa, di addome acuto o di complicazioni a seguito di trauma di qualunque tipo necessitano di essere trattati in strutture che godano delle migliori e più sofisticate tecnologie e dei più avanzati standard di edilizia sanitaria. Caratteristiche che non è in grado di garantire neppure la vicina Villa Betania, contrariamente a quanto sostiene il governatore De Luca”. E’ quanto ha dichiarato la senatrice del Movimento 5 Stelle e capogruppo in Commissione Igiene e Sanità Maria Domenica Castellone. (segue) (Ren)