Sanita: a Salerno il 17 novembre premio alla ricerca scientifica e all’impegno socio sanitario

- L'Associazione Angela Serra organizza la XIV edizione del Premio alla Ricerca Scientifica "Francesca Mancuso" e la IV edizione del Premio all'impegno Socio Sanitario " Roberta Migliorati" che si svolgeranno il 17 novembre presso il Mediterranea Hotel di Salerno. Ogni anno il Comitato Scientifico dell’Angela Serra di Salerno designa due candidati per l’assegnazione del Premio alla Ricerca Scientifica e quello all’Impegno Sanitari Sociale in Campo Oncologico. I premiati sono scelti tra medici e ricercatori che hanno raggiunto punte di eccellenza nello studio delle patologie oncologiche o nella divulgazioni di tematiche medico scientifiche. Quest'anno tra i premiati ci sarà il Prof. Paolo Prospero Ghia, Professore Ordinario di Medicina Interna Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. A conclusione della manifestazione ci sarà una cena di beneficenza per Raccolta fondi a favore dei pazienti oncologici. La cena sarà curata dagli chef e allievi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento e dal Giardino dei Golosi di Salerno.(Ren)