Napoli: domani convegno di Lettera 22 su rapporto tra magistratura e giornalismo

- Si terrà domani a Napoli, alle 17, presso l'Hotel Mediterraneo in via Ponte di Tappia 25, il seminario sul tema "Chi controlla il controllore? Il rapporto tra Magistratura e Giornalismo". Interverranno: Attilio Belloni, presidente Camera Penale di Napoli, Massimo Calenda, giornalista e responsabile Campania Lettera 22, Paolo Corsini, giornalista Rai e consigliere nazionale Ordine dei Giornalisti, Silvia Grassi, ufficio stampa CSM, Pierangelo Maurizio, giornalista Mediaset e consigliere FNSI. Saluti introduttivi: Mimmo Falco, vicepresidente Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, presidente Ordine dei Giornalisti della Campania. Modera: Alessandro Sansoni, componente Esecutivo Nazionale Ordine dei Giornalisti. Il seminario è valido per la formazione obbligatoria degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Giornalisti. L'incontro è organizzato dall'associazione Lettera 22. (Ren)