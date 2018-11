Salerno: Angrisani (M5s), triade commissariale Scafati non assicura servizi minimi. Intervenga Salvini

- "La commissione prefettizia di Scafati non rispetta gli standard minimi sui servizi in città". Con questa premessa, la senatrice del Movimento 5 Stelle Luisa Angrisani ha chiesto l'intervento del ministro degli Interni Matteo Salvini, attraverso un'interrogazione firmata anche dai colleghi Giannuzzi, Campagna, Gaudiano, Romano, Auddino, Di Micco, Matrisciano, ai quali, è scritto nell'interrogazione, "risulta che alla comunità locale non vengano assicurati standard minimi per quanto riguarda servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti, la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, la degna fruibilità delle strutture sportive, solo per citare alcuni dei casi di inefficienza". "Considerato che per il pieno ed efficiente ripristino della legalità nell'area interessata - hanno aggiunto gli interroganti - 'l'azione commissariale' è chiamata a dare impulso ai settori dei lavori pubblici, della scuola, dello sport, dei servizi sociali, del patrimonio, dell'urbanistica e della cultura, nonché all'efficace e razionale utilizzo dei fondi comunitari, statali e regionali, solo un'attenta ed oculata gestione pubblica può assicurare il raggiungimento di tali obiettivi dando così prova di lungimiranza e presenza dello Stato e delle istituzioni su un territorio fortemente provato dalla morsa criminosa della camorra. A circa due anni dall'inizio della fase commissariale, la condizione di instabilità, precarietà e disagio territoriale permane". Così la senatrice Angrisani ha concluso chiedendo al ministro di "sapere quali azioni in indirizzo intenda attuare atto per porre fine a tali pesanti criticità che rendono la vita della comunità scafatese molto al di sotto della qualità media delle altre città limitrofe". Sempre su questo tema, ma anche per affrontare altre problematiche relative alle città dell'Agro Sarnese Nocerino e della provincia di Salerno, la senatrice venerdì 9 novembre incontrerà il prefetto di Salerno Francesco Russo. (Ren)