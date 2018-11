Campania: Fiola (Pd), legge regionale a sostegno vittime violenza di genere

- "Un'azione vera e concreta a favore delle vittime di violenza di genere. Con l'avvio della cabina di regia, facciamo un importante passo avanti verso la piena approvazione della legge regionale" – ha spiegato Bruna Fiola, consigliere regionale del Partito Democratico, designata dal consiglio regionale nell'organismo volto a favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli. "Prossimo passo sarà la pubblicazione del bando per il fondo destinato alle vittime di violenza, la legge prevede anche una serie di misure economiche a favore dei figli e degli orfani di femminicidio. Il fondo servirà anche per il sostegno delle spese scolastiche dei minori e per una serie di interventi formativi per l'inserimento lavorativo delle donne" – ha continuato la rappresentante dei Democratici. "Spesso le donne sono vittime di violenza fisica, ma anche psicologica ed economica che le induce a non denunciare. Noi andiamo oltre l'appello alla denuncia, offriamo di fatto una via d'uscita concreta".(Ren)