Cinema: Cortodino, prende il via ottava edizione Festival dedicato a sociale

- Prende ufficialmente il via domani, mercoledì 7 novembre, l'ottava edizione di Cortodino, il festival cinematografico in memoria di Dino De Laurentiis. La kermesse, organizzata dall'Associazione Esseoesse, è stata presentata nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al Caffè Gambrinus di Napoli. Decine di appuntamenti in programma: incontri d'autore, anteprime e masterclass oltre alle proiezioni no stop nelle sei sale allestite tra Torre Annunziata e Boscotrecase. Centinaia di cortometraggi in gara e fuori concorso che saranno proiettati, gran parte dei quali con sottotitolazione. La novità di quest'anno infatti è la partnership con l'Ente Nazionale Sordi della Campania. Un progetto "Andiamo insieme al cinema" grazie al quale sarà possibile anche per i non udenti assistere alle proiezioni con all'ausilio dei sottotitoli. Alla conferenza erano presenti il presidente dell'Associazione Esseoesse Filippo Germano, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, il presidente dell'Ente Nazionale Sordi Campania Gioacchino Lepore, il presidente del Coordinamento Festival cinematografici della Campania Giuseppe Colella e il presidente di Arevod, rete di ospitalità diffusa, Aldo Avvisati. (segue) (Ren)