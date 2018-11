Vaccinazioni: rapporto tra stima degli eventi avversi e benefici in età adolescenziale (2)

- “Vaccinazioni in età adolescenziale: il rapporto tra la stima degli eventi avversi e i benefici della vaccinazione” è il tema dell’ultimo dei sei appuntamenti previsti per il corso, in programma fino a novembre 2018. “Il corso sull’importanza della segnalazione delle reazioni avverse successive alla somministrazione di vaccini è giunto al suo sesto appuntamento, registrando un notevole successo tra i partecipanti. Sono stati affrontati diversi temi: le implicazioni medico-legali delle vaccinazioni, le strategie per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Vaccini, gli eventi avversi e come ottimizzarne la sorveglianza e il counselling, per una scelta consapevole e autonoma e le vaccinazioni in età pediatrica. – ha detto la Professoressa Triassi, Responsabile del progetto e a presidente del Comitato Scientifico -. Nel sesto e ultimo appuntamento tocchiamo il tema delle vaccinazioni in età adolescenziale. Nel corso dell’incontro sarà analizzato il rapporto tra la stima degli eventi avversi e i benefici della vaccinazione. Ad affrontare l’argomento, in qualità di relatore, il Dottore Rocco Russo, modera il Dottor Ugo Vairo, Presidente il Dottor Pietro Buono”. (Ren)