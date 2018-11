Carceri: Sud Protagonista, petizione per chiudere Poggioreale

- Una petizione popolare per chiudere il carcere di Poggioreale in tempi rapidi, attraverso la procedura di dismissione e vendita alla Cassa Depositi e Prestiti, per ottenere il finanziamento per la costruzione del nuovo carcere a Nola: è l'iniziativa del movimento politico "Sud Protagonista", presentata, stamani, in conferenza stampa, a Napoli, con la contestuale raccolta delle firme finalizzate a sottoporre la richiesta al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia. Alla conferenza stampa hanno partecipato il segretario federale, Salvatore Ronghi, il portavoce cittadino, Luigi Ferrandino, il presidente del Comitato ex Detenuti Organizzati Napoletani, Pietro Ioia, il presidente della Cooperativa "Fiamma", Antonio Arzillo. "Il Carcere di Poggioreale di Napoli, inaugurato nel lontano 1914, è tra i più vetusti d'Italia ed è, ormai, strutturalmente inadeguato, con celle non a norma e carenti spazi vitali, a garantire la funzione rieducativa della pena, prevista dall'art. 27 della Costituzione", ha spiegato Ronghi per il quale "i gravi problemi del sovraffollamento e delle difficoltà di accesso alle cure sanitarie determinano una condizione di vita per i detenuti intollerabile ed indegna, tanto che l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani per le carceri inadeguate e sovraffollate, in primis quello di Poggioreale". (segue) (Ren)