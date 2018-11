Napoli: domani a Scampia la commemorazione di Antonio Landieri, vittima innocente di camorra

- Domani a Scampia, in Largo Battaglia, alle 10.30, in occasione del 14° anniversario della morte di Antonio Landieri, giovane di 25 anni, ucciso il 6 novembre 2004 in un raid di camorra nel pieno della faida di Scampia, ci sarà, alla presenza dell'assessore ai Giovani del comune di Napoli Alessandra Clemente, la commemorazione dell'omicidio con l'iniziativa "Un ciliegio in ricordo di Antonio", fortemente voluta dalla famiglia. Interverranno: il presidente della Fondazione Polis Don Tonino Palmese, il presidente dell'Associazione Dream Team Donne in Rete Patrizia Palumbo, la consigliera della Municipalità 8 Maria De Marco ed il Coordinamento Campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità. (Ren)