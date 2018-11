Camorra: ricordata a Napoli vittima innocente, disabile ucciso durante raid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina in Largo Dino Battaglia a Scampia, in occasione del 14esimo anniversario dell'assassinio di Antonio Landieri, giovane vittima disabile ucciso nel 2004 a 25 anni durante un raid di camorra, si è svolta l'iniziativa "Un ciliegio in ricordo di Antonio". L'assessore Alessandra Clemente, insieme all'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice, a Patrizia Palumbo, Presidente dell'Associazione "Dream Team - Donne in Rete", i rappresentanti della 8 Municipalità e i familiari della vittima, hanno piantato un ciliegio in suo ricordo ad un mese dalla condanna definitiva all'ergastolo dei suoi assassini. "Abbiamo voluto dedicare questa iniziativa per condividere la giustizia che è stata fatta" – ha affermato l'Assessore Alessandra Clemente - "dopo 14 anni c'è stata la condanna all'Ergastolo delle persone che hanno spezzato la vita di Antonio. Questo ciliegio racconta, a partire dalla famiglia Landieri, l'impegno del Comune di Napoli, delle Associazioni del quartiere di Scampia, i progetti che stanno cambiando il quartiere".(Ren)