Vaccinazioni: rapporto tra stima degli eventi avversi e benefici in età adolescenziale

- Sesto appuntamento per il focus sui vaccini, “L’importanza della segnalazione delle reazioni avverse successive alla somministrazione dei vaccini”,organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, diretto dalla Prof.ssa Maria Triassi, e finanziato dall’UOD 08 – Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione Campania, responsabile Dott. Ugo Trama, dedicato agli operatori del settore, con l’obiettivo di una maggiore consapevolezza per i genitori e per coloro che devono sottoporsi alla pratica vaccinale. L’ultimo incontro, sulle vaccinazioni in età adolescenziale, vede il suo focus sul rapporto tra la stima degli eventi avversi e i benefici della vaccinazione ed è in programma per venerdì 9 novembre alla Sala Idelson Gnocchi, in via Pietravalle 85, a Napoli. Venerdì 9 novembre, dalle ore 14 presso la Sala Idelson Gnocchi a Napoli, si svolgerà il sesto e ultimo appuntamento del corso “L’importanza della segnalazione delle reazioni avverse successive alla somministrazione dei vaccini”, organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, diretto dalla Prof.ssa Maria Triassi, e finanziato dall’UOD 08 – Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione Campania, responsabile Dott. Ugo Trama. (segue) (Ren)