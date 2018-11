Napoli: mercoledì l'apertura della nuova stagione del Teatro San Ferdinando con Ficarra e Picone

- Si alzerà mercoledì 7 novembre, alle 21.00, il sipario sulla nuova Stagione del Teatro San Ferdinando di Napoli. In scena, fino a domenica 18 novembre, l'allestimento firmato da Giorgio Barberio Corsetti di "Le rane di Aristofane", nella traduzione di Olimpia Imperio, che vedrà protagonisti nei ruoli del dio Dioniso e del suo servo Santia rispettivamente Salvo Ficarra e Valentino Picone. Le scene sono di Massimo Troncanetti; i costumi di Francesco Esposito, le musiche eseguite in scena dai SeiOttavi. La produzione è del Teatro Stabile di Napoli–Teatro Nazionale, Teatro Biondo Palermo, Fattore K. Dopo il successo dello scorso anno al Teatro Greco di Siracusa, lo spettacolo tornerà in una nuova edizione pensata per i teatri all’italiana. (segue) (Ren)