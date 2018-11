Campania: Beneduce (FI), onorare caduti prima guerra mondiale affermando condizioni di pace e di uguaglianza

- " Il centenario della prima guerra mondiale è un'occasione per una riflessione storica e per ricordare e onorare il sacrificio di migliaia di vite umane". Così Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania di Forza Italia, che questa mattina ha partecipato alla manifestazione di chiusura delle celebrazioni del centenario che si è tenuta a Sorrento presso il Circolo dei Forestieri. Nel suo intervento la Beneduce, dopo avere brevemente ripercorso le fasi più significative del conflitto, si è soffermata sul periodo che seguì l'immediato dopoguerra. "Un periodo caratterizzato da una forte ondata di pacifismo e di grandi cambiamenti culturali, economici e sociali – ha ricordato – e che segnò lo spartiacque tra l'Ottocento e il Novecento. Industrializzazione, emancipazione femminile e una formidabile attività letteraria seppero dare forza agli italiani per ricostruire il tessuto di una società duramente colpita dalla guerra". "In un mondo segnato da scontri e conflitti – ha aggiunto – la storia ci rimanda la necessità di affermare condizioni di pace e lavorare per l'unità e il superamento delle disuguaglianze". In conclusione, la Beneduce ha rimarcato che "oggi le diseguaglianze hanno volti diversi dai soldati in trincea, ma egualmente disperati; hanno i volti dei giovani in cerca di lavoro, dei migranti, degli ammalati a cui è negato il diritto alla salute e di tante altre disperazioni e disagi". "L'impegno è per la pace e per la giustizia sociale un messaggio che a cento anni dalla grande guerra si ripropone con forza", ha concluso.(Ren)